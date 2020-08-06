"الصحة" انخفاض معدل الوفيات بكورونا لـ 5%.. ومصدر يوضح السبب

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان الجديدة عن انخفاض معدل الوفيات من فيروس كورونا المستجد إلى 5,1%، من واقع البيانات اليومية الخاصة بمستجدات الفيروس.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن السبب وراء انخفاض معدلات الوفيات يعود إلى سرعة إسعاف الحالات الحرجة وعلاجها عن طريق الحقن بالبلازما للمتعافين بعد إثبات نجاح هذه العملية.

وأضاف أن العزل المنزلي أفسح الأماكن أمام الحالات الحرجة لتوفير العلاج لها سريعا، وبعض الحالات بدأت تستجيب في الذهاب إلى المستشفيات عند الشعور بالأعراض وعدم الانتظار للدخول في مضاعفات قد تسبب الوفاة.

وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ