اقتصادية قناة السويس: واكبنا تطور الطرق البديلة وأصبحنا منافسين لها

قال الدكتور حاتم عبدالجواد، وكيل الوحدة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، إنّ قناة السويس شريان مهم للتجارة العالمية، ومصدر مهم من مصادر الدخل القومي المصري.

وأضاف عبدالجواد، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنّه في ظل التطور في الطرق المنافسة والبديلة لقناة السويس في "طريق الحرير، خط حي سيبيرا، وقناة بنما والقطب الشمالي"، كان من الأهمية أن تواكب قناة السويس هذا التطور في إطار خطة متكاملة.

وتابع، أنّ أحد العناصر الأساسية كان تطوير المجري الملاحي لها، الذي كان أهم مشاريعه إقامة قناة السويس الجديدة التي أحدثت مجموعة من المزايا لقناة السويس وزيادة معدل التصنيف العالمي لها، باعتباره ممر ملاحي عالمي آمن ويعتمد عليه، وزيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس التي أصبحت قادرة على استيعاب 97 مركبا معياريا في اليوم، وتخفيض زمن العبور لـ11 ساعة، ما يقلل تكاليف النقل وتكلفة المنتج النهائي، ويرفع معدل النمو الاقتصاد العالمي، ويزيد القدرة التنافسية للقناة.

واستكمل، أنّ قناة السويس أصبحت في مواجهة مع الطرق المنافسة في موقع متميز، حتى على الطرق التي لا توفر لنا الكثير.