طالب ثانوي يدفع حياته ثمنا للشهامة.. حاول إنقاذ شاب فغرق معه بجمصة

دفع طالب بالثانوية العامة حياته ثمنا لشهامته، أثناء محاولته إنقاذ شابين من الغرق في شاطئ جمصة بمحافظة الدقهلية، حيث أنقذ أحدهما وغرق مع الآخر، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثتين.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة جمصة، بغرق شابين داخل مياه شاطئ جمصة.

انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين غرق "أحمد عبد السلام السعدني"، 17 سنة، طالب بالثانوية العامة، من الناصرية مركز سمنود بمحافظة الغربية. وتمكنت فرق الإنقاذ البحري من انتشال جثمانه، ونقله إلى مشرحة مستشفى جمصة المركزي.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثة "رضا محمد رمضان محمد"، 16 سنة، مقيم قرية كفر الأبجر التابعة لمركز نبروه، بعد محاولات استمرت لأكثر من 5 ساعات.

وقال شهود العيان، إن الطالب شاهد طفلين يغرقان في شاطئ جمصة فبادر بإنقاذهما وتمكن من إنقاذ الأول، وعندما حاول إنقاد الثاني غرق معه.

وقال هشام الشوبكي، غواص، إنه جرى انتشال جثمان الشابين بعد الحصول على تصريح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.