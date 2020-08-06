رئيس هيئة قناة السويس: السيسي صاحب قرار حفر القناة الجديدة

هنأ الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، قائلا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب قرار حفر القناة الجديدة، ووجّه بإنجازها في عام واحد فقط لتكون نقطة انطلاق لعدد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي تشهدها مصر حاليا".

وأضاف ربيع، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في الإسماعيلية، بمناسبة مرور 5 أعوام على افتتاح القناة الجديدة، أنّ المشروع جسّد طموح المصريين في غد أفضل ومستقبل مشرق، وتجلت إرادة وعزيمة المصريين في جمع أكثر من 64 مليار جنيه خلال أسبوع واحد للبدء في المشروع مباشرة.

وتابع ربيع أنّ القناة الجديدة أسهمت في اختصار زمن الملاحة بالقناة بنسبة 50% من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، فضلا عن استيعاب السفن العملاقة حتى غاطس 66 قدما، وزيادة متوسط السفن العابرة يوميا من 45 لـ65 سفينة وزيادة معدلات الأمان والسلامة الملاحية.