قناة السويس: نستهدف 12% من حجم التجارة العالمية بحلول 2023

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة وفرت للسفن 11 ساعة في عبور القناة، معلنا عن إنشاء متحف قناة السويس العالمي لاستعراض 3 مراحل تاريخية للقناة منذ نشأتها، منوها بأنه سيتم افتتاح المتحف مطلع العام المقبل.

وأضاف "ربيع" خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنهم يستهدفون 12% من حجم التجارة العالمية بحلول 2023، لافتا إلى أن إقامة مشروعات متنوعة على ضفتي القناة مثل صناعة السيارات أو البتروكيماويات أو أدوية أو غيرها من شأنها جذب سفن جديدة للعبور بالقناة.

وأوضح أنه 93% من ناقلات الصب تمر عبر قناة السويس، لافتا إلى أن التحول الرقمي وفر خدمات للعملاء لم تكن موجودة من قبل، مشيرا إلى أن الحجز الإلكتروني وفر ميزة تنافسية لزيادة طلب السفن على عبور القناة.