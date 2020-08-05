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قناة السويس تضم أكبر كراكة في الشرق الأوسط نهاية العام الجاري

"ربيع": نستهدف عبور 95 سفينة يوميا بحلول 2023

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محمد عزالدين
09:23 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
الفريق أسامة ربيع

الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه جرى تدشين 3 قاطرات جديدة بأيدي مصرية تبنى في ترسانة بورسعيد البحرية تستهدف عبور 95 سفينة يوميا بحلول عام 2023، لافتا إلى أنه سيتم تدشين القاطرة الرابعة الأسبوع المقبل.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنهم يستهدفون 12% من حجم التجارة العالمية بحلول عام 2023 مؤكدا أن 93% من ناقلات الصب تمر عبر قناة السويس.

وأشار إلى أنه سيتم استيراد أكبر كراكتين في الشرق الأوسط من هولندا، تم تدشين إحداهما بالفيديوكونفرانس الشهر الماضي، ومن المنتظر وصولها آخر العام الجاري، والثانية أبريل المقبل.

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