رئيس قناة السويس يحيي القوات المسلحة لمساهمتها في حفر القناة الجديدة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شاركت هيئة قناة السويس في إنجاز المشروع العملاق خلال وقت قياسي، بلغ 354 يوما فقط وصولا لافتتاح القناة الجديدة، موجّها التحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء.

وأضاف ربيع خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في الإسماعيلية، بمناسبة مرور 5 أعوام على افتتاح القناة الجديدة، أنّ قناة السويس الجديدة كانت بداية لسلسلة من مشروعات الربط بين ضفتي القناة عبر 20 نقطة للعبور لسيناء، بواقع 6 أنفاق عملاقة و5 كباري عائمة و8 محاور للمعديات، فضلا عن كوبري السلام.

وتابع ربيع أنّ قناة السويس نجحت في استثمار الزخم الكبير المصاحب لإنجاز مشروع القناة الجديدة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنها إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة والتي تضم 57 ألف وحدة سكنية وقادرة على استيعاب 314 ألف نسمة، وسيتم نقل شركة من الشركات التابعة للهيئة، إضافة لإحدى إدارات الهيئة لمدينة الإسماعيلية الجديدة.