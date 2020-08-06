حررت 183 محضرا.. حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأقصر

قاد اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 183 محضرًا بين (إشغال طريق ومضبوطات وبائع متجول وإدارة منشأة بدون ترخيص وإزالات إدارية).

وأكد رئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، على إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهي والكافتيريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

وأوضح مدير إدارة شرطة مرافق الأقصر، أن الحملة استهدفت العديد من الشوارع داخل نطاق المدينة من بينها شارع مدرسة الصنايع والشوارع الجانبية والمحطة وعبد المنعم العديسي والمدينة المنورة والتليفزيون).