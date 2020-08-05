12 مرشحا يتنافسون على مقعدين في مجلس الشيوخ بأسوان

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

وتعتبر أسوان محافظة ذات طبيعة قبلية، وبها دائرة واحدة في انتخابات الشيوخ يتنافس فيها 12 مرشحًا علي مقعدين، منهم 4 يمثلون أحزاب مختلفة، 2 لمستقبل وطن، ومرشح واحد لحزب المؤتمر، ورابع لحزب الجيل الديمقراطي، إضافة إلى 8 مستقلين.

وضمت قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ في أسوان:

1- مجدي حسيبو من مدينة إدفو، والمرشح عن حزب مستقبل وطن.

2- محمد الأنور سليمان من مدينة دراو، والمرشح عن حزب مستقبل وطن.

3- ياسر عبد الحميد عوض، من مدينة إدفو "مستقل".

4 - منصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل".

5- حسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو، عن حزب المؤتمر.

6- ناصر مصطفى حسين "عطاي"، من مدينة أسوان، عن حزب الجيل الديمقراطي.

7- جرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل".

8- محمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل".

9- الحسينى أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل".

10- عبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو.

11- محمد بدرى ضوى معوض، من مركز ومدينة إدفو "مستقل".

12- اللواء مصطفى جمعة مهدي من مدينة أسوان "مستقل".