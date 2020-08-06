تعديل موعد غلق المطاعم والكافيهات السياحية بشرم الشيخ لـ2 صباحا

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، قرارًا بتعديل موعد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات السياحية بمدينة شرم الشيخ من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة الثانية صباحًا، وذلك استجابة لطلب أصحاب المطاعم والكافيهات والبازارات.

وكان قد تقدم أصحاب الكافيهات والمطاعم السياحية في شرم الشيخ، بطلب إلى اللواء خالد فودة، باستثناء مدينة شرم الشيخ، ومدينة دهب، من قرار الغلق في الثانية عشر منتصف الليل، حتى تستطيع جميع الكافيهات والمطاعم السياحية من العمل لمدة أطول، لكونها خدمات لابد من توافرها للسائح .

وقال أحمد السيد صاحب بازار بشرم الشيخ، إن مدينة شرم الشيخ تشهد طفرة سياحية الآن تزامنًا مع موسم الصيف، وعودة السياحة بعد انقطاعها لمدة 3 شهور نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا العالمية.

وأوضح صاحب البازار، أن وعد غلق البازارات والمطاعم والكافيهات في الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، لا يتناسب مع السائحين خاصة أن خروج السائحين من الفنادق يكون بعد تناول وجبة العشاء، أي منذ الساعة التاسعة مساءً، وبذلك تكون فترة عمل الكافيهات 3 ساعات فقط من موعد خروج النزلاء من الفنادق حتى موعد الغلق الإجباري "منتصف الليل" طبقًا لقرار رئاسة الوزراء .

وتابع: "لذلك كان لابد من تعديل موعد الغلق بشكل يتناسب مع السائحين، وتكون عودة السياحة لها تأثير ايجابي على أصحاب البازارات والمطاعم والكافيهات".

وقدم أحمد الشكر والتقدير إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لسرعة الاستجابة لطلب أصحاب الكافيهات والمطاعم والبازارات، وتعديل موعد الغلق .