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مطار شرم الشيخ يستقبل 2286 سائحا على متن 11 رحلة دولية

وصول 11 رحلة دولية من أوكرانيا وبيلا روسيا لشرم الشيخ

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حماده الشوادفي
03:44 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أمس الأحد، 11 رحلة جوية من دولتي أوكرانيا و بيلا روسيا، وعلى متنهم 2286 سائحًا.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مطار شرم الشيخ شهد أمس وصول 10 رحلات من دولة أوكرانيا، وعلى متنهم 2098 سائحًا، ورحلة واحدة من دولة بيلا روسيا، وعلى متنها 188 سائحًا.

وأكد أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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