رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر

أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستعقد على مدار يومي 11 و12 أغسطس الجاري على مستوى الجمهورية، حيث وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسؤولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، مع إتباع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد، والتي تتضمن الحفاظ على المسافات التباعدية بين الناخبين، والالتزام بارتداء الكمامات للجميع، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

وأضاف أن بالمحافظة يبلغ 6 لجان عامة، 170 مركزا انتخابيا، 194 لجنة فرعية، 788727 ناخبا.