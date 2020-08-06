صور.. وصول أول طائرة للجسر الجوي المصري إلى لبنان

أعلنت صفحة السفارة المصرية في لبنان، وصول أول طائرات الجسر الجوي المصري المحملة بـ9 أطنان من المواد الطبية والإغاثية إلى مطار بيروت.

وأعلن السفير ياسر علوي سفير مصر في لبنان، مساء أمس، أنّ مصر وفور تلقيها قائمة باحتياجات لبنان العاجلة اللازمة للإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار ميناء بيروت، قررت إطلاق جسر جوي من القاهرة إلى بيروت، ينقل الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.

وقررت مصر إيفاد عدد من الأطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي لتنضم إلى جهود المستشفى الميداني المصري المنخرط في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.

وأوضح علوي، أنّ المساعدات تصل من الشعب المصري إلى شقيقه اللبناني وبها تضافر من جهود وإسهام الحكومة المصرية والأزهر الشريف وعدد من الجمعيات الأهلية المصرية، فيما يعد انعكاسا دقيقا لحجم التضامن المصري الرسمي والشعبي مع الأشقاء اللبنانيين في مصابهم، وتنفيذا لقرار القيادة المصرية بالوقوف إلى جوار الشعب اللبناني الشقيق حتى يتجاوز هذه الكارثة المحزنة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، مساء أمس، أنّ حصيلة قتلى انفجار بيروت ارتفعت لتصل إلى 135 و5000 إصابة وعشرات المفقودين.

وتُظهر هذه الحصيلة ارتفاعا ملحوظا بعدد القتلى إذ كان قد بلغ 100 على الأقل في وقت سابق الأربعاء والإصابات كانت 4000.

ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة ارتفاعا مستمرا مع اكتشاف مفقودين جدد بين قتلى وجرحى خلال الساعات المقبلة.