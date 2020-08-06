"الوزراء" والتضامن ينقذان سيدة بالأقصر وابنها: يعيشان بمنزل آيل للسقوط

تفاعلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بشكل فوري مع الاستغاثة التي تمّ نشرها على أحد المواقع الاخبارية وتتعلق بحالة إنسانية تتطلب المساعدة العاجلة.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استغاثات للمواطنين يتم رصدها وتداولها عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنَّ فريق العمل بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، رصد استغاثة منشورة على وسائل الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، من المواطنة "و.إ"، والدة الشاب "م.أ"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمقيمان بقرية الحميدات بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

وناشدت المواطنة، من خلال استغاثتها المنشورة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم لها ولابنها، حيث إنهما يقيمان في بيت آيل للسقوط ويعانيان سوء الحالة المعيشية والصحية للابن الذي تتمنى شفاءه، وجرى عرض موضوع الشكوى على المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر.

وفي ضوء توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الخاصة بسرعة تقديم الدعم اللازم لكل الحالات الانسانية، تمّ بحث حالة الأسرة وتقديم الدعم لها، حيث تبين أن المواطنة أرملة، وتبلغ من العمر 67 عامًا، وتحصل على معاش تأميني 850 جنيهًا شهريُا، وتعول ابنها محمود، الذى يبلغ من العمر 22 سنة، وهو قعيد منذ ولادته ويحصل على معاش ضماني فئة عجز كلي بـ323 جنيهًا شهريًا، حيث يبلغ إجمالي دخل الأسرة 1173 جنيهُا شهرياً وتعيش الأسرة المكونة من فردين الأم وابنها في منزل ريفي بسيط مكون من حجرتين وصالة وحمام، تمّ بناؤه بالطوب الأبيض والأسمنت بمساعدة أهل الخير.

اعتماد "استمارة تكافل اجتماعي" للسيدة.. وعرض نجلها على متخصصين دعما لحالته اصحية

وتقرر اعتماد "استمارة تكافل اجتماعي" رقم 2، بتاريخ 4 أغسطس 2020، وسيتمّ ربطها بمبلغ 300 جنيه بمعرفة مؤسسة التكافل الاجتماعي، والتنسيق مع مؤسسة أهل الخير لمساعدة الأسرة في الحصول على ثلاجة وبوتاجاز وغسالة، مع تولي جمعية "الأورمان" سقف المنزل بالعروق الخشبية والصاج، وتوجيه المواطنة لجمعية "آل البيت"، حيث تمّ اعتماد صرف مواد غذائية من بنك الطعام شهرياً للأسرة، إلى جانب عرض الابن على أطباء متخصصين، وذلك من خلال التنسيقات التي تجريها منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء مع أجهزة وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، للوقوف على مدى الاحتياجات الطبية المطلوبة، دعماً لحالته الصحية.