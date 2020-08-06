جولات مكوكية لمرشحي "الشيوخ" بمطروح قبل ساعات من الصمت الانتخابي

يكثف المرشحون الخمسة على المقعد الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ فى مطروح، تحركاتهم فى جميع مراكز ومدن مطروح الثمانية قبل ساعات من بدء الصمت الإنتخابي.

وزار مرشح مستقبل وطن رزق علواني مركز ومدينة سيوة، والتقى بالشباب وشيوخ سيوة، والذين أعلنوا تأييدهم فى الانتخابات، وتفقد مدينتي الحمام ومرسى مطروح، فى جولات مكوكية على مدار الساعة.

كما تحرك المرشح المستقل محمد رحومة وحيدة فى جولات مكوكية، مع الناخبين من أبناء القبائل، فيما يركز مرشح النور صابر رفاد على تكثيف الدعاية من خلال مخاطبة جماهيره عبر "السوشيال ميديا".