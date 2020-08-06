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10 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد بانتخابات مجلس الشيوخ في الفيوم

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إبراهيم الديهي
09:16 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11 و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملا في خوض أصوات الناخبين.

ويتنافس 10 مرشحين في مجلس الشيوخ في الفيوم على 3 مقاعد في النظام الفردي، حيث دفع "مستقبل وطن" بـ3 مرشحين وحزب "النور" بمرشحين، و"حماة وطن" بمرشح واحد فقط، فضلًا عن 4 مرشحين من المستقلين.

وشملت قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ في الفيوم الآتي:

  1. وليد أحمد أبو بكر.
  2. عمرو محمد نبيل أبو السعود.
  3. حاتم المليجي.
  4. محمد محمد أبو القاسم.
  5. وجيه عبدالقادر شعبان.
  6. صلاح سليمان معتمد.
  7. محمد جلال عبدالغني محمود.
  8. حسام راغب إبراهيم.
  9. محمد محمد علي حمزة.
  10. أكرم إبراهيم علي أحمد.

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