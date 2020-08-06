فرانسيس يعين كلاوديو كنائب رسولي للإسكندرية بمصر

عيّن قداسة البابا فرنسيس كنائب رسولي للإسكندرية بمصر الأب كلاوديو لوراتي الكومبونياني، وكان حتى وقتها وكيلا عاما لرهبانية المرسلين الكومبونيين لقلب يسوع.

وُلِدَ الأب المحترم كلاوديو لوراتي الكومبونياني يوم 21 فبراير 1962، في كومو "إيطاليا" حيث أتمّ تعليمه الثانوي. ثم التحق بعدها برهبانية المرسلين الكومبونيين لقلب يسوع حيث درس الفلسفة واللاهوت.

وقد أبرز نذوره المؤقتة عام 1985. ثم تابع شهادة البكالوريا في اللاهوت في كلية تانزاجا في نيروبي "كينيا". في 27 مارس 1989 أبرز نذوره الدائمة، ثم نال السيامة الكهنوتية يوم 23 ديسمبر 1989 في ليبومو "كومو".

استكمل تكوينه بدراسة مناهج علم إدارة الممتلكات الذي أشرفت عليه منظمة من إتحاد الرهبانيات والمعروفة اختصارا بــ (C.N.E.C.). قضى أولى سنواته الكهنوتية في الاهتمام بالصحافة الإرسالية، وفي عام 1995 تم إرساله إلى جنوب السودان "حاليا". ثم نُقِلَ عام 1997 إلى مصر حيث تم تكليفه بمهام رعوية إلى وقت تعيينه نائبا لرئيس مفوضية المرسلين الكومبونيين في عام 1999 ليصبح بعدها رئيسا من 2002 إلى 2007. في الوقت الحاضر كان يقوم بمهمة الوكيل العام لرهبنته.