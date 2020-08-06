عاجل.. وفاة مصابي حادث سقوط طائرة الجونة

لقي شخصان مصرعهما اليوم الخميس، في تحطم طائرة خاصةً في منطقة الجونة، خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة بالغردقة.

كانت تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بسقوط طائرة خاصة خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة تحمل شخصين أحدهما الطيار وشخص آخر.

وتمّ الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، وتبين إصابة شخصين هما أكرم الحصري، ومحمد سعيد، وجرى نقلهما إلى مستشفى الجونة وتوفيا في أثناء محاولة إسعافهما. وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجرى إبلاغ الجهات المختصة للتحقيق.