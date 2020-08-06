مسيرات واتصالات مكثفة لحشد الأصوات قبل الصمت الانتخابي بالقليوبية

شهدت الساعات الأخيرة تحركات مكثفة لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، وذلك قبل بدء فترة الصمت الانتخابي.

ويتنافس المحافظة 60 مرشحًا علي 6 مقاعد فردية، بينهم 9 سيدات، و6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري، إضافة إلى 42 مرشحًا مستقلًا، و4 مرشحين لحزب حماة الوطن، ومرشحيّن لحزب المؤتمر، ومرشح للوفد، ومرشحة لحزب أبناء مصر، ومرشح لـ"لمصري الديمقراطي"، ومرشح لـ"حقوق الإنسان والمواطنة"، وآخر لـ"العربي للعدل والمساواة"، بينما تم استبعاد مرشح الغد، و3 مرشحين آخرين لعدم استكمال الأوراق الرسمية، والتخلف عن التجنيد، فيما انسحب مرشح من السباق.

وأعلن المرشح أبوسريع إمام مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن تنظيم مسيرة كبرى غدًا الجمعة بالسيارات والـ"دي جي"، تجوب قري مركزي طوخ وبنها، لدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات.

كما عقد مرشحو ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة "مستقبل وطن" عددًا من اللقاءات مع المواطنين بقرى مركز بنها وطوخ والقناطر، طالبوا فيها المواطنين بالخروج للمشاركة في التصويت، واختيار من يمثلهم والنزول إلى صناديق الانتخابات لاستكمال الاستحقاق السياسي.

وواصلت المرشحة مروة غريب عن حزب المؤتمر جولاتها ولقاءاتها مع كبار العائلات بقرى بنها وطوخ وكفرشكر، مطالبة الجميع بدعمها باعتبارها ممثلة للمرأة، وتستطيع أن تؤدي رسالة كبرى في المجلس من خلال حل مشاكل المواطنين.

وأصدر عماد عبدالعظيم محرم مدير عام بوزارة السياحة والآثار، ابن قرية كفر العمار مركز طوخ برنامجه الانتخابى عبر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إنشاء فريق للأزمات من قيادات وحكماء القليوبية للتعاون فى حل المشكلات، وتشجيع دورالمشاركة المجتمعية في التنمية.

ومن ناحيته، قال أحمد إدريس، أمين التنظيم لحزب الحرية المصري، إن الحزب نسق مع الأمناء بالمحافظات لإطلاق حملات لدعم مرشحي القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس الشيوخ، وجرى إطلاق حملة توعية للمشاركة السياسية للمواطنين بشكل يثري الحياة السياسية فى مصر، وخاصة الشباب والمرأة وذوي الاعاقة.