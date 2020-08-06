التعليم العالي: 250 برنامجا بالجامعات الأهلية الجديدة

قال الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية الجديدة "الملك سلمان والجلالة والعلمين"، تعتمد نظام دراستها على التطلع للوظائف المستقبلية، من خلال برامج علمية تستشرق سوق العمل بعد 5 سنوات، لافتا إلى أنه يتم تأهيل الخريج كي يكون منافسا قويا في أي مكان، ومتميزا بالقدرة على التأقلم طبقا لطبيعة الوظائف المستقبلية، ويستند إلى التعليم المستمر عن طريق التعلم بالذات.

وأضاف شعيرة، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه تم الانتهاء من جميع البرامج العلمية المخصصة للجامعات الأهلية، بمعدل 250 برنامجا علميا بجميع التخصصات، مؤكدا على أنه أثناء توزيع التخصصات العلمية بين الجامعات، تم مراعاة الظروف والبيئة المحيطة بكل جامعة، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بينهم، حتى لا يكون هناك تعارضا في تكرار البرامج العلمية، و"الأربع جامعات يحققوا فيما بينهم التكامل العلمي من خلال البرامج".

وأوضح، أنه سيتم في المرحلة الأولى البدء بعدد من البرامج، لافتا إلى أنه خلال 3 سنوات سيتم الانتهاء من طرح جميع البرامج، وهناك صفة تتميز بها تلك البرامج تتمثل في الديناميكية، بحيث يتم طرح البعض وإيقاف البعض وفقا لطبيعة سوق العمل.