جريمة أسيوط.. قطع إجازته للصلح بين أقاربه فكان جزاؤه "طعنة" بالرقبة

لقي، اليوم، مدرس مصرعه إثر إصابته بطعنات نافذة بالبطن والظهر والصدر على يد أبناء عمومته، من أبناء عائلة سيد أحمد بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي يفيد مقتل مدرس بقرية بني حسين دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل "ثروت محمد حسنين"، 50 سنة، مدرس، مصاب بطعن بالرقبة "ذبح". وبسؤال أسرته اتهموا كلا من "مصطفى عبد الحكيم سيد، وشقيقه عادل عبد الحكيم سيد وابنه عمرو عبد الحكيم سيد".

وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، عن وقوع مشاجرة بين أشقاء المجني عليه والمتهمين بسبب خلافات قديمة بينهم، تجددت بسبب قيام أبناء المتهمين بإلقاء قمامة بدوار منزل عائلة القتيل.

وفور علم المجني عليه بالمشاجرة، قطع إجازته وحضر من القاهرة للصلح بين إخوته وأبناء عمه، وفور وصوله لدور العائلة تربص له المتهمون وسدد له ابن عمه الأصغر طعنة بالرقبة وتوفي في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.