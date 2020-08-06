"التعليم العالي": اختبارات قبول للمتقدمين بالجامعات الأهلية

قال الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التقدم للجامعات الأهلية الجديدة ونظام القبول بالبرامج التعليمية بها، يكون من خلال النسب المئوية للثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وبالحد الأدنى من الدراجات، وكما هو متبع بنظام التنسيق للجامعات الخاصة، وبعدها يتم عمل اختبارات قبول لكل طالب، يتم من خلالها تحديد قبوله من عدمه.

وأوضح شعيرة في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن نظام اختبارات القبول بالجامعات، يتمثل في الاختبارات المتعلقة باللغة والمهارات والقدرات الشخصية وفقا لتخصصات البرنامج المتقدم له الطالب، وقابليته لهذه البرامج، مؤكدا على أن الاختيار سيكون للمتميزين.

وأضاف أنه جارٍ الانتهاء من إجراءات القبول والاختبارات المقررة لهم لتعيين أعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أنه تم مراعاة عدد من الشروط الهامة لاختيارهم، تتمثل في قدرتهم على التفاعل مع الطرق الحديثة في التعليم والكفاءة في التعامل مع الطلاب والاستمتاع بالمهارات الحديثة المعتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واللغة.