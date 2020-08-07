بالأرقام.. محطات وركاب قطارات السكك الحديدية

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تحديث منظوماتها الأساسية، لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، حيث تقل قطارات السكة الحديد، ملايين الركاب شهريا، كما أنها تعتبر شبكة عنكبوتية، تربط جميع المواني البحرية ببعضها.

وشملت خطة تطوير السكة الحديد، على تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان ورفع كفاءة وتحسين المحطات، وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتجديد أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة.

وترصد "الوطن"، أرقام مهمة فى الشبكة العنكبوتية، لسكك حديد مصر وهى كالتالى:

1- يبلغ طول سكة الحديد في مصر نحو 9 آلاف و570 كم.

2- تسير قطارات السكة الحديد 920 رحلة يوميا، على جميع الخطوط على الوجهين القبلى والبحرى.

3- نقل 6 ملايين طن بضائع فى العام.. وتحاول الهيئة نقل 25 مليون طن سنويا بقدوم عام 2022.

4- تربط السكك الحديدية جميع الموانئ البحرية الرئيسية بوصلات حديدية تربطها بشبكة سكك حديد مصر.

5- 705 محطة هى عدد محطات السكك الحديدة على مستوى الجمهورية.. منهم 22 محطة رئيسية و59 محطة مركزية و60 محطة متوسطة و564 محطة صغيرة.

6- تقل قطارات السكة الحديد 360 مليون راكب بواقع مليون راكب يوميا.