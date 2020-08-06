فيديو.. "ربيع" ينفي منافسة ممري مومباي والقطب الشمالي لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة كانت تنوي زيادة رسوم قناة السويس في شهر يناير هذا العام 5% على سفن الصب الجاف والحاويات ولكن تم التراجع مع أزمة فيروس كورونا لمصلحة القناة، ولكن سيتم تحقيق ماتهدف إليه القناة من مضاعفة عدد السفن عام 2023 ومضاعفة العائد بالدولار.

ووجه ربيع خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالإسماعيلية بمناسبة مرور 5 أعوام على افتتاح القناة الجديدة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بحفر قناة السويس وتحمل مسؤولية حفرها في عام واحد وأن يكون تمويلها من المصريين ورفض القرض وكان لديه ثقة كبيرة في المصريين، موجها الشكر للفريق مهاب مميش والفريق المعاون له على العمل والمجهود الرائع الذي قاموا به.

وأضاف ربيع أن قناة السويس الجديدة تستهدف 93.5% من السفن التي تمر بالعالم كله بأحجامها المختلفة، وباقي 7% الغاطس الخاص بهم أكبر من المسموح بقناة السويس، ولم يتم الاهتمام بجذب الـ7% لأن الجدوى الاقتصادية للـ7% أقل كثيرا من حفر الأعماق لاستقطاب الـ7%، مشددا على أن القناة جاهزة لمواكبة السوق العالمي وإذا زاد هذا العدد عن 7% وأصبح مجدي لزيادة التعميق مرة أخرى سيتم ذلك.

وأكد ربيع على أن الهيئة تهتم بالممرات البديلة والمنافسة "مبنهونش من أي ممر تاني بيتم الإعلان عنه ولا أي من الممرات الموجودة ولكن يتم المقارنة والتطوير بشكل مستمر حتى تنفرد قناة السويس بالصدارة وتكون خارج أي منافسة".

وأشار ربيع لممر القطب الشمالي بروسيا الذي مر به هذا العام 42 سفينة والعام الماضي 45 سفينة في العام الواحد، ولكن قناة السويس يمر بها نحو 65 سفينة في اليوم الواحد، وهذا الممر له احتياج خصوصا وأنه داخلي ومكلف وخطر لأن كل سفينة تمر يكون أمامها كاسحة جليد وحمولاته قليلة جدا ولاتمر منه سفن عملاقة.

وتطرق ربيع لممر مومباي الذي يشاع أنه سيكون بديلا عن قناة السويس، موضحا أن هذا الممر به 4 مسارات 2 سكة حديد و2 ممر بحري ويأخذ من ميناء مومباي بالهند مرورا بإيران نحو 780 ميل بحري ثم 1700 كيلو سكة حديد ثم ميناء هامبروج بألمانيا 3150 كيلو متر سكة حديد، حيث يتم نقل البضاعة 4 مرات على 4 مراحل وهو الذي يستغرق وقتا ومجهوا وتكلفة كبيرة، وهو بعيدا عن المنافسة مع قناة السويس.