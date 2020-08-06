رئيس قناة السويس: نبني أسطولا يضم 112 سفينة صيد للشباب

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ هيئة قناة السويس أطلقت مشروع المزارع السمكية على مساحة 7500 فدانا، وتشمل 4140 حوض، إذ يتم ضخ مختلف أنواع الأسماك بالسوق المحلي من المزارع، بما يتناسب مع مختلف دخول المواطنين لسد الفجوة بين العرض والطلب، فضلا عن التصدير للأسواق الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تنوع إيرادات قناة السويس من العملات الصعبة، وذلك بالتزامن مع بناء أسطول مكون من 112 سفينة صيد حديثة يتم تسليمها لشباب الصيادين بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف ربيع خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالإسماعيلية بمناسبة مرور 5 أعوام على افتتاح القناة الجديدة، أنّه جرى بالفعل تسليم 12 مركب، وجار الانتهاء من بناء 34 مركب في توجه جاد لتوفير آلاف فرص العمل لشباب مصر، مؤكدا أنّ الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة لم تتوقف على كونها أحد مشروعات التطوير فحسب، لكن كانت نقطة انطلاق حقيقية نحو تبني استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة وتحديث الأسطول البحري، وإتمام تنفيذ منظومة التحول الرقمي وهي الاستراتيجية التي تسهم في الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة رغم التحديات العالمية المختلفة.

وتابع ربيع أنّ الهيئة تضع نصب أعينها المسؤولية المجتمعية تجاه محافظات القناة الثلاث، وعلى صعيد الرعاية الصحية تم افتتاح أحدث وحدات العمليات لقسطرة القلب في الشرق الأوسط وبنك متطور للدم، وعلى صعيد البنية التحتية الرياضية يجرى حاليا تنفيذ مشروع قرية أوليمبية تضم استاد قناة السويس الدولي بطاقة استبعابية تصل لـ22 ألف متفرج وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم، بما يؤهله لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، إضافة لـ6 ملاعب تدريب فرعية واستاد هوكي دولي وحمام سباحة أوليمبي ومضمار ألعاب قوى.