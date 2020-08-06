رئيس قناة السويس: تصدرنا كأفضل ممر ملاحي بالعالم خلال كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة قناة السويس إن الهيئة تعمل على الصعيد الثقافي في تنفيذ مشروع المتحف العالمي لقناة السويس لإحياء تراث قناة السويس الممتد لأكثر من 150 عاما، تمهيدا لافتتاحه مطلع العام المقبل، "كما تشهد قناة السويس اليوم ملحمة جديدة في ظل تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط على حركة الملاحة ومعدلات حركة التجارة العالمية والتي تراجعت بواقع 18 ونصف بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري وفق تقارير منظمة التجارة العالمية".

وأضاف ربيع خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالإسماعيلية بمناسبة مرور 5 أعوام على افتتاح القناة الجديدة أن الحركة تراجعت في الربع الأول بنسبة 3.5% والربع الثاني 18.5% وتصل آخر العام لـ 34.5% في انخفاض التجارة العالمية، ولكن بالرغم من كل ذلك تمكنت الهيئة من تحقيق معدلات أداء استثنائية خلال هذه الأزمة، حيث كان عدد السفن التي مرت العام قبل الماضي 18482 سفينة والعام المنقضي 19311 سفينة بنسبة زيادة 4.5%، وفي العام قبل الماضي كانت الحمولة الصافية مليار و170 مليون طن، ولكن العام المنقضي تجاوز المليار و210 مليون طن بزيادة بنسبة 3.1%، وحدث بعض الانخفاض الطفيف في العملة الصعبة حيث كانت 5 مليار و750 مليون مليون دولار والعام المنقضي 5 مليار 720 مليون دولار بانخفاض 0.5% فقط.

وشرح ربيع أنه مع أزمة فيروس كورونا سفن الحاويات التي تتدفع رسوما كبيرة لم يعمل نسبة 28% منها خلال العام الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا، وبعض الموانئ أغلقت وعمال التشغيل لم يعملوا وهي التي أثرت على دخل العملة الصعبة، ولكن الانخفاض لم يكن كبيرا وهو يعد نجاحا في وسط الظروف التي يمر بها العالم كله حيث استطاعت مصر زيادة عدد السفن وعدم خسارة سفن كانت تمر.

واستكمل ربيع أن قناة بنما خلال العام الحالي انخفض الدخل بالعملة الصعبة لديها بـ22%، ومصر انخفضت 0.5%، وألمانيا بعدما جعلت رسومها زيرو انخفضت 42% في عدد السفن المارة والإيراد، موجها الشكر لكل العاملين بالهيئة العامة لقناة السويس بعد الحفاظ على صدارة الممرات الملاحية في العالم.