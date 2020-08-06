أعلن الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن فتح أول مركز ثقافي بمطروح لوزارة الأوقاف هذا العام بمسجد التقوى بمدينة مرسى مطروح.

وقال عبد البصير، اليوم، إن مدة الدراسة في المركز عامان، وتتضمن حفظ جزأين من القرآن ودراسة الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية وبعض الكتب التي تواجه التطرف والإلحاد، ويقوم المركز بنشر صحيح الدين وتوعية الشباب بالقضايا الدينية وذلك، للعام الدراسي 2020 / 2021م.

وأضاف "عبدالبصير" أن فتح أول مركز ثقافي تابع لوزارة الأوقاف في مطروح، يأتي في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطى المستنير، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اعتمد فتح مركزين للثقافة الإسلامية، الأول في محافظة الإسكندرية، وذلك بمسجد "الكريم" بمساكن الصينية بالهانوفيل العجمي، غرب الإسكندرية، والتابع لإدارة الدخيلة والعجمي، والثاني في محافظة مطروح وذلك بمسجد "التقوى" التابع لإدارة أوقاف غرب مطروح بوسط مدينة مطروح، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز الثقافة الإسلامية "34" مركزا ثقافيا على مستوى جميع محافظات الجمهورية.