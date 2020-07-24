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150 ألف جنيه من "أوقاف مطروح" لدعم 450 أسرة

كتب:

محمد بخات
05:13 م | الجمعة 24 يوليو 2020
صكوك الأضاحى

صكوك الأضاحى

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، توزيع إعانات مالية بـ150 ألف جنيه على 450 أسرة أكثر احتياجا.

وقال عبدالبصير، إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بالتنسيق في توزيع المساعدات ومراعاة طبيعة مطروح في توجيه ذلك الدعم إلى أقصى التجمعات السكنية في النجوع، وتخفيف المعاناة وإضفاء روح التكافل مع حفظ كرامة الإنسان".

وأضاف أن مديرية الأوقاف مستمرة في تلقي صكوك العيد، والتي تلقى إقبالا كبيرا هذا العام من خلال أهالي مطروح.

 

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