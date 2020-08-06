تعرف على كيفية أداء امتحانات القدرات بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان

تبدأ كلية التربية الفنية بجامعة حلوان اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2020 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتور أحمد حاتم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ويقوم الطالب بالتسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث يتعين على كل طالب الدخول على موقع التنسيق والتسجيل في الاختبارات التي يرغب بها من هنــا.

وتشمل مراحل أداء اختبارات القدرات مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع ثم مرحلة السداد الإلكتروني أو رسوم الاختبار ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية "اليوم والساعة" ثم معرفة نتيجة الاختبار، وذلك من هنــا.

ويتطلب الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة عند آداء الاختبار وهي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة أو صورة منه، 2 صورة شخصية.

ويشمل اختبار قدرات كلية التربية الفنية للعام الدراسي 2020-2021 اختبار رسم واختبار تصميم وتستغرق مدة اختبار الرسم والتصميم ساعتين ونصف.

وعلى الطالب إحضار الأدوات التالية أقلام رصاص بدرجات مختلفة وممحاة، أقلام الفلوماستر، ألوان خشبية، أدوات هندسية.