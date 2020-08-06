إقبال كبير على تقديم تظلمات الثانوية العامة بالمنصورة

شهدت مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية مقر كنترول "المنصورة ب" تقدم عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بتظلمات على النتائج التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتي تستمر لمدة أسبوعين.

وأعدت الوزارة نماذج لتقديم التظلمات، استعدادا لبدء الاطلاع من يوم الأحد المقبل، ومن أكثر المواد التي أبدى الطلاب عدم رضاهم على نتائجهم بها " الفيزياء، اللغة الإنجليزية، التاريخ، الرياضيات".

وقال مصدر مسؤول، إن الطالب يسدد مبلغ 100 جنيها عن كل مادة يرغب التظلم فيها بعد ملء النموذج المعد لذلك، وتقديم إيصال السداد في أحد مكاتب البريد أو ماكينات فوري.

وأضاف المصدر أن أعداد التظلمات لم يتم رصدها إلى الآن وسيتم ذلك في نهاية كل يوم، وذلك حتى يستعد الكنترول لتجهيز صورة من نموذج إجابات الطلاب للاطلاع عليها وفقا للإجراءات التي حددتها الوزارة، وأن أي طالب له حق سيحصل عليه.