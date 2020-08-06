الجيش الجزائري: أزمة ليبيا تنذر بتداعيات خطيرة

أعلن الجيش الجزائري، الخميس، أنّ الأزمة المشتعلة في ليبيا الجارة "تنذر بتداعيات خطيرة" على دول المنطقة، محذّرا من تداعيات "الحرب بالوكالة" هناك، ومشددا على ضرورة الإسراع بإيجاد مخرج سلمي للأزمة قبل فوات الأوان.

وأوضح الجيش الجزائري في افتتاحية العدد الشهري الجديد من مجلته التي تحمل اسم "الجيش"، أنّ الوضع المستجد السائد على الأرض (في ليبيا) أخطر بكثير مما قد يتصوره البعض"، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وتابع: "تداعيات الحرب بالوكالة التي تخطط بعض الجهات لتنفيذها في ليبيا، ستكون آثارها وخيمة على دول المنطقة".

وأشار إلى أنّ الرئيس عبدالمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لخص الوضع في "الدولة الشقيقة"، قال فيه "إنّ ليبيا في وضع مماثل لما يحدث في سوريا بسبب تعدد التدخلات الأجنبية".

وحذّر الجيش من أنّ الوضع في ليبيا، قد يفرز "تحديات وتهديدات للأمن القومي الجزائري".

وشدد الجيش الجزائري على أنّ موقف الجزائر بالنسبة للملف الليبي "يستند إلى مبادئ الاحتكام إلى الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات لفض النزاع".