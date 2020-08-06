"شكري" يؤكد ضرورة التصدي لنقل الإرهابيين إلى ليبيا

تلقى السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أمس، اتصالاً هاتفياً من أرانشا جونزاليس لايا، وزيرة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون الإسبانية، ناقشا خلاله عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ليبيا. كما تناول الاتصال سبل العمل قدماً نحو المزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية، والتشاور بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال لمجمل التطورات على صعيد الأوضاع الإقليمية، لا سيما المستجدات على الساحة الليبية.

واستعرض الوزير شكرى، بحسب المتحدث، محددات الرؤية المصرية إزاء سبل التوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية، عبر تثبيت وقف إطلاق النار ومواصلة الجهود الرامية لتفعيل إعلان القاهرة استكمالاً لمسار برلين، وجرى التأكيد على ضرورة التصدى الحازم لعمليات نقل الإرهابيين والمقاتلين لليبيا، مع رفض التدخلات الأجنبية هناك. وتناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد «شكرى» أهمية الحفاظ على حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وضرورة عدم اتخاذ أى إجراءات أحادية فى ظل ما يتردد بشأن نوايا إسرائيلية لضم أجزاء من الأراضى الفلسطينية المحتلة، التى من شأنها تقويض فرص السلام.