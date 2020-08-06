صور.. تحرير 113 محضرا تموينيا خلال 24 ساعة بالمنوفية

أكد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن الحملات التموينية التي شنتها المديرية أمس الأربعاء، أسفرت عن تحرير 113 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة منها 59 محضرا لمخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و54 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف "الجمال" بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير 5 محاضر جنح ضد أصاحب محلات بقالة بمركز الشهداء لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل جزارة بناحية الخطاطبة مركز السادات لحيازته وعرضه لحوم منتهية الصلاحية وضبط 34 كيلوجراما لحوم، وآخر ضد صاحب مخبز بناحية طهواي أشمون لتجميعه 3 شكائر دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.