"التعليم العالي": موقع التنسيق يعمل على مدار 24 ساعة

قال السيد عطا المشرف على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل على مدارالـ24 ساعة يوميا، وخلال المدة المحددة لها حتى يوم 20 أغسطس الجاري، لافتا إلى أن الطالب يتوجه للكلية المراد التقدم إليها لإجراء اختبار القدرات بها، ثاني يوم من التسجيل بعد طباعة صورة إيصال من الموقع الإلكتروني، وذلك من أجل سداد رسوم اختبارات القدرات المقدرة بـ450 جنيها، والإطلاع على مواعيد الاختبارات المقررة لها.

وأوضح عطا، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن العام الجاري، تم إجراء تعديل بسيط على نوعية الاختبارات المقررة للطلاب هذا العام فقط، لافتا إلى أنه تم تقليلها بالكليات المختلفة، مراعاة للظروف الإستثنائية التي تمير بها مصر في ظل أزمة كورونا "كوفيد 19".

وبدأ الموقع الإلكتروني للتنسيق، خلال الساعات القليلة الماضية، استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة، الراغبين في إجراء اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج للقبول بها، اجتياز الاختبارات بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2020 – 2021.

وقال إنّ الموقع بدأ استقبال رغبات الطلاب صباحا تجريبيا، حيث استقبل حتى الآن أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة، سجلوا لاختبارات القدرات.