حبس حداد وشقيقه وسائق قتلوا خفيراً لسرقة مصنع بالعبور

قررت نيابة العبور حبس "حداد" وشقيقه و"سائق" لقيامهم بقتل خفير خصوصي وإصابة زميله أثناء قيامهم بسرقة متعلقات أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في العبور.

كما قررت النيابة التصريح بدفن جثة الأول والاستعلام عن حالة المصاب الثاني لسؤاله وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

اعترف المتهمون تفصيليا بارتكاب الواقعة، حيث أكد أحدهم أنه كان يعمل بالمصنع ويعلم مداخله ومخارجه فعقد العزم وبيت النية بعد الاتفاق مع باقي المتهمين على سرقة معدات المصنع من داخله، وأنهم هاجموا الخفيرين ولدى مقاومتهما قتلوا المجني عليه الأول وأصابوا الثاني وسرقوا المعدات وهربوا.

كان اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى بلاغا من صاحب مصنع بالمنطقة الصناعية بالعبور يفيد بوجود خفير خاص معين في حراسة المصنع داخل غرفة بجوار البوابة الرئيسية للمصنع موثق اليدين والقدمين جثة هامدة وآخر مصاب بجرح في الرأس وسرقة بعض محتويات المصنع ومتعلقات الخفيرين.

تم تشكل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وشارك فيه العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي، حيث توصلت جهود رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة كلاً من "حداد" له معلومات جنائية و"شقيقه" عامل و"سائق" وجميعهم من محافظة الشرقية حيث تم ضبطهم.