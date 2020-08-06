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الرقابة الإدارية: ضبط منتحل صفة مستشار لوزارة التربية والتعليم

كتب:

أحمد غنيم
02:26 م | الخميس 06 أغسطس 2020
الرقابة الإدارية : ضبط منتحل صفة مستشار لوزارة التربية والتعليم

الرقابة الإدارية : ضبط منتحل صفة مستشار لوزارة التربية والتعليم

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "أ.ص.س" صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والاعلان، لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم واستغلال المنصب المزعوم في الحصول على منافع مادية وعطايا عينية تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين جنيه من أحد المواطنين، وذلك بعد أن ادعى قدرته على التدخل لدى بعض الجهات القضائية لحفظ إحدى الدعاوى الخاصة لصالح المواطن.

واسفرت تحريات الهيئة عن اعتياد المتهم استخدام تلك الصفة للنصب على عديد من المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وجارٍ التحقيق معه حاليا بمعرفة النيابة العامة.

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