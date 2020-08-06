"تجارة عين شمس" تعلن شروط نظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، إعلان شروط الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، وهي أن يكون الطالب مرشح لكلية التجارة انتظام عين شمس، أن يكون الطالب حاصلا على 80% على الأقل من درجة اللغة الإنجليزية وهو ما يعني حصوله على 40 درجة على الأقل من 50، حيث تتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين وفقا للمجموع الاعتباري "مجموع الطالب في الثانوية العامة + درجة اللغة الإنجليزية"، حيث يقوم الطالب باختيار كلية التجارة ضمن الكليات المتاحة من مكتب التنسيق، وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

وأوضح الدكتور خالد قدري عميد الكلية أنه لا يمكن الالتحاق بكلية التجارة بنظام الساعات المعتمدة مباشرة ضمن كليات مكتب التنسيق، ولكن على الطالب اختيار كلية تجارة انتظام عين شمس، وبعد ذلك يتم التقدم للشعبة إنجليزي بنظام الساعات المعتمدة عن طريق التنسيق الداخلي داخل الكلية فيما بعد وذلك بمقر البرنامج "الدور الأول مبني ج".

وعن الحد الأدنى للمجموع الاعتباري الذي سيتم على أساسه قبول الطلاب بالبرنامج أشار خالد قدري إلى أن الحد الأدنى للمجموع الاعتباري لكل شعبة من الشعب الثلاث "أدبي - علوم - رياضة" يتم تحديده فقط بمجرد غلق باب التقديم بالبرنامج، وفقا لأعداد ودرجات الطلاب المتقدمين بالبرنامج، ولا يمكن التنبؤ به قبل ذلك.

وأوضح أنه سيتم تحديد المواعيد الخاصة بفتح باب الالتحاق بالبرنامج بعد التنسيق مع الإدارة العليا لجامعة عين شمس وفور تحديدها سيتم إعلانها فورا.