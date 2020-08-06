الخطوات المطلوبة للتسجيل باختبارات القدرات عام 2020

بدأ الموقع الإلكتروني للتنسيق فتح باب الحجز لطلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات القدرات لعام 2020، اليوم، الخميس الموافق 6 أغسطس، وتستعرض "الوطن" الخطوات المطلوبة لحجز أداء اختبارات القدرات، كالتالي:

1) الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق من هنـــــــــــــا.

2) اختيار صفحة اختيار القدرات 2020.

3) اختيار مصدر الشهادة التي حصلت عليها.

4) اختيار رقم الجلوس والرقم القومي، والرقم الموجود بالصورة.

5) التأكد من صحة البيانات الخاصة بالطالب.

6) اختيار الطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة.

7) يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

8) طباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الطالب الرغبة في أدائها، والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات.