رئيس هيئة قناة السويس: قدمنا عدة حوافز للسفن للتغلب على أزمة كورونا

هنأ الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المصريين بمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، فهي أتاحت لمصر وللعالم كله عبور آمن للسفن من الشمال للجنوب والعكس في خلال 11 ساعة فقط بعد أن كانت 22 ساعة وتوفير في الوقود، العمالة، المرتبات، وزمن وصول البضاعة وكان هذا عامل مهم جدا لجذب السفن الأجنبية والكبيرة والعملاقة للعبور من القناة.

وأضاف ربيع، خلال لقاءه على فضائية إكسترا نيوز، أن الغاطس الخاص بالقناة وصلناه أن يأخذ سفينة للغطس بمساحة 66 قدما بحوالي 20 مترا تحت خط المياه، فضلا عن عمل إرشاد ومرشدين ذوي كفاءة عالية وتقديم خدمات ممتازة وتوصيل السفينة في الزمن المحدد لها وبسلام وأمان.

وتابع، أن هناك بعض الحوافز والحزم التسويقية التي اتخذناها نتيجة أزمة فيروس كورونا وانخفاض سعر البترول وعمل تخفيضات للسفن القادمة من غرب أوروبا لشرق آسيا من 7% إلى 17% وتخفيضات للسفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي إلى شرق آسيا أيضا من 45 إلى 75% وذلك جذب أيضا عددا من السفن أكثر من الذي كان يمر قبل ذلك.

وأكد، أن هذا العام مر من خلال قناة السويس الجديدة حوالي 19 ألفا و310 سفن في سنة 2019/2020 في حين أن السنة الماضية كان عدد السفن حوالي 18 ألفا و431 سفينة أي بزيادة حوالي 828 سفينة وهو رقم كبير، فضلا عن أن البضائع مر من القناة مليار و210 ملايين طن بضاعة خلال هذا العام، وفي العام الماضي كان مليارا و180 مليون طن.