أسامة ربيع: 66 مليون دولار عائد إضافي لقناة السويس وقت كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ قناة السويس حققت منذ السنة المالية 1 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020 ت سيير 19 ألفًا و310 سفن، بينما العام المالي السابق سيرت 18 ألفًا و482 سفينة بفارق 828 سفينة بزيادة 24%، مبينًا أنَّ القناة حققت حمولات صافية بلغت مليار و210 طن، بينما العام المالي 2018-2019 بلغت الحمولات مليار و174 طنًا، بزيادة 35 مليون طن بنسبة 3%.

وأضاف "ربيع"، خلال اتصال هاتفي للتلفزيون المصري، أنَّ زيادة الأرقام لم يأت من فراغ ولكن نتيجة للسياسة التسويقية والتسعيرية التي تمّ انتهاجها للحد من التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا، وكسب ثقة العملاء وجذب خطوط جديدة، كما قدمت الهيئة حزم تسويقية وحوافز للسفن وتخفيضات لمرور السفن عبر قناة السويس.

وأوضح أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الهيئة أدت إلى جذب 150 سفينة لم تكن تمر بقناة السويس من قبل، بحمولة 1906 ملايين طن بعائد 66 مليون دولار، لافتا إلى أنَّ الهيئة لم تكن تواجه أزمة كورونا فقط ولكن أزمة انخفاض أسعار البترول أيضًا، ما أدى لتباطؤ حركة التجارة العالمية ولكن انتظام الحركة بالقناة كان له بالغ الأثر في زيادة معدلات الإيرادات.