محافظ بورسعيد يطالب المواطنين بدفع رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقتنين أوضاعهم وفقًا للقانون، لمتابعة مستجدات الأعمال.

وطالب محافظ بورسعيد المواطنين بالإسراع، في تقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، بالإضافة إلى دفع مبلغ جدّية التصالح التي تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات، وذلك وفقاً لما قرره مجلس الوزراء وذلك قبل 15 أغسطس المقبل.

وأضاف المحافظ، أنه ستجري الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدّية التصالح، وتطبيق القانون مع المخالفين.

وشدد على رؤساء الأحياء بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدّية التصالح، لحين انتهاء الفحص والبت من أعمال اللجنة المختصة.