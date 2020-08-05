"الأوقاف" ترفض تصوير المستفيدين من توزيع الأضاحي لعدم الإحراج

أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بالوزارة المشاركين في الإشراف على توزيع لحوم الأضاحي بمراعاة عملية التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية والوقائية، خلال عملية التوزيع، وعدم تصوير المستحقين عند توزيع اللحوم عليهم.

وأضاف بيان الوزارة أن من يريد صورا توثيقية فلتكن لوصول سيارة اللحوم، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع، مع الحرص كل الحرص على الحفاظ على كرامة الآخذ وعلى إعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأي نوع من التصوير أو الحرج، وعلى الوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا، حتى نؤدي جميعا الأمانة التي تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا.

وتبدأ وزارة الأوقاف، غداً، توزيع 80 طن لحوم من صكوك الأضاحى، تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات المركزية، وغرف العمليات الفرعية بالمديريات، التى ستستمر حتى آخر كيلو منها، منوهة بمتابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وأكدت الغرفة، فى بيان، لها أنه "سيتم توزيع اللحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، وأن التعامل معهم سيكون بمنتهى الاحترام والإنسانية"، مضيفة: "هذا حقهم علينا وعلى المجتمع، لا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم"، مشددة على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأشارت الوزارة إلى أن التوزيع سيبدأ، غداً، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية بواقع 2 طن لكل محافظة، وبعد غد فى محافظات المنوفية والغربية والشرقية والإسماعيلية وكفر الشيخ، والسبت فى الفيوم وبنى سويف والدقهلية ودمياط، والقاهرة، والأحد في أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، والاثنين فى البحر الأحمر والسويس وبورسعيد والأقصر، والثلاثاء في مطروح الوادى الجديد وجنوب سيناء والجيزة والقاهرة والقليوبية، والأربعاء فى شمال سيناء بواقع 4 أطنان، والمنيا 4 أطنان، الإسماعيلية، الغربية.