"الأوقاف" تبدأ توزيع لحوم الأضاحي بعشرة أطنان خلال اليوم الأول

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انطلاق أول سبع سيارات لتوزيع لحوم أضاحي الأوقاف على المديريات الإقليمية اليوم الخميس 6 أغسطس 2020م بواقع سيارتين للقاهرة بحمولة 2 طن، وسيارتين للجيزة بحمولة 2 طن، وسيارتين للقليوبية بحمولة 2 طن، وسيارة للإسكندرية بحمولة 4 أطنان، وبإجمالي عشرة أطنان لليوم الأول للتوزيع.

وأكد على أهمية الوصول للمستحقين الحقيقيين وإكرامهم وعدم تصوير أي منهم أو تعريضه لأي لون من ألوان الحرج، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوزيع، موجها معاليه الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي العظيم.

وأشار إلى أن الوزارة قد راعت كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي، وأن عملية الذبح قد تمت بإشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين، وتتم الآن عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بمعرفة وزارة التموين وإشراف وزارة الأوقاف، لتنطلق اليوم عملية التوزيع وتتوالى يوميًا للوصول إلى المستحقين الحقيقيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.