"خدمة المواطنين" بسوهاج تستجيب لـ926 شكوى خلال شهر

أعلنت محافظة سوهاج استقبال إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة 1024 شكوى من المواطنين خلال شهر يوليو الماضي، حيث تم الاستجابة لـ926 منها، وجاري بحث 98 شكوى متبقية.

وتنوعت الشكاوى التي تم استقبالها بين طلبات الحصول على تراخيص، وتوصيل المرافق من مياه شرب وصرف صحي، ورصف طرق، وتوصيل كهرباء، وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي يد، وتظلمات، وطلبات خاصة بالتضامن الاجتماعى.

يُذكر أن محافظة سوهاج تستقبل الشكاوى إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg، ومن خلال الاتصال بالخط الساخن (16528)، أو إرسال الشكاوى من خلال الواتس آب الخاص بإدارة خدمة المواطنين على الرقم (01225487733)، وكذلك من خلال صندوق الشكاوى.