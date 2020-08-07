حظك اليوم الجمعة 7-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يتميز بقدرته على المشكلات التي يتعرض لها أقاربه وأصدقاءه، نظرا لما يقدمه لهم من حلول واقعية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

يدعوك الفلك أن تنظم جهودك وتهتم بصحتك وسلامتك واليوم لا تهمل أي عارض.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكر عليك صفو حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.