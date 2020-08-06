ريم مصطفى عن "شديد الخطورة": حسيت إنه 70 حلقة مش 7

وصفت الفنانة ريم مصطفي تجربتها في مسلسل "شديد الخطورة" للمخرج حسام علي بالمرهقة، نظرا لاتسام أحداثها بالأكشن والإثارة.

وقالت ريم، لـ"الوطن"، إنّها شعرت وكأن مسلسلها 70 حلقة وليس 7، انطلاقا من حجم المجهود المبذول فيه من كل العاملين دون استثناء، مضيفة: "أغلب المشاهد كانت خارجي ودارت في أجواء من الأكشن".

وتجسد ريم شخصية "نور" التي يتبين أنّ اسمها الحقيقي "سمر"، وأنّها خدعت زوجها "مالك" ويجسد دوره الفنان أحمد العوضي منذ زواجهما، ليبدأ صراع بينهما لم تتضح نهايته حتى الآن.

ويشارك في بطولة "شديد الخطورة" رياض الخولي، حمزة العيلي، أحمد صيام، ناهد رشدي، حسني شتا، ومحمد الدقاق، من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج "سينرجي"، ويُعرض عبر منصة watch it الإلكترونية.