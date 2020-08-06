رئيس التحرير

محمود مسلم

ريم مصطفى عن "شديد الخطورة": حسيت إنه 70 حلقة مش 7

كتب:

خالد فرج
04:49 م | الخميس 06 أغسطس 2020
ريم مصطفي

ريم مصطفي

وصفت الفنانة ريم مصطفي تجربتها في مسلسل "شديد الخطورة" للمخرج حسام علي بالمرهقة، نظرا لاتسام أحداثها بالأكشن والإثارة.

وقالت ريم، لـ"الوطن"، إنّها شعرت وكأن مسلسلها 70 حلقة وليس 7، انطلاقا من حجم المجهود المبذول فيه من كل العاملين دون استثناء، مضيفة: "أغلب المشاهد كانت خارجي ودارت في أجواء من الأكشن".

وتجسد ريم شخصية "نور" التي يتبين أنّ اسمها الحقيقي "سمر"، وأنّها خدعت زوجها "مالك" ويجسد دوره الفنان أحمد العوضي منذ زواجهما، ليبدأ صراع بينهما لم تتضح نهايته حتى الآن.

ويشارك في بطولة "شديد الخطورة" رياض الخولي، حمزة العيلي، أحمد صيام، ناهد رشدي، حسني شتا، ومحمد الدقاق، من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج "سينرجي"، ويُعرض عبر منصة watch it الإلكترونية.

اقرأ المزيد:

ريم مصطفي تشاهد "مش رايحين في داهية" في السينما: "سعدت بضحكات الجمهور"

ريم مصطفي: أقدم شخصيتين مختلفتين في "أمر واقع" و"الوصية"

ريم مصطفي: خضعت لتدريبات قتالية من أجل "شديد الخطورة"

ريم مصطفي: خضت تحديا مع "شديد الخطورة" وسعيدة بردود الفعل