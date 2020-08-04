حظك اليوم الثلاثاء 4-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج الميزان بكاريزما تجعل الجميع يلتف حوله، كما أنّه يفضل مشاركة أحباءه أوقات فراغه، هادئ ومسالم ويتجنب الصراعات، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تساعدك الأفلاك على عرض آرائك اليوم بدبلوماسية ووضوح.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل مع من حولك بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.