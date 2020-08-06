الجيش الجزائري يضع مستشفى عسكريا ميدانيا تحت تصرف لبنان

أعلن الفريق السعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، اليوم الخميس، عن مواصلة الهبة التضامنية تجاه لبنان بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت، بوضع مستشفى عسكري ميداني تحت تصرف القوات المسلحة اللبنانية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه وبعد الفاجعة الأليمة التي ألمّت بلبنان الشقيق، عقب انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة "أجرى الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اتصالا هاتفيا صباح اليوم، 6 أغسطس 2020، مع الفريق أول جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، قدم له التعازي الخالصة ومشاعر التضامن والتآزر على إثر هذا الحادث الأليم، وأكد له وقوف واستعداد الجيش الوطني الشعبي لتقديم المساعدات الضرورية"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وفي هذا الإطار وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يضيف البيان "تقرر وضع تحت تصرف القوات المسلحة اللبنانية، مستشفى عسكري ميداني وفريق طبي لتقديم الإسعافات والعلاجات الطبية اللازمة".

وفي ذات الصدد أعلن أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تخصيص جملة مساعدات للبنان متمثلة في أربع طائرات شحن من القوات الجوية، محملة بالمواد الغذائية والطبية والصيدلانية والخيم والأغطية وكذا أطقما من الأطباء والجراحين وفرق الحماية المدنية، فيما ستبحر باخرة جزائرية على متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ميناء بيروت والمناطق المتضررة من الانفجار.