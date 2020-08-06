تحرير 1000 محضر لمطاحن ومخابز بدمياط

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط حملات تفتيشية مكثفة، أسفرت عن تحرير 1005 محاضر مخالفة للمطاحن والمخابز، حيث تم تحرير 194 محضرًا لأسباب ترجع لنقص الوزن، والعمل بدون ترخيص، والتصرف، والتوقف، وأسباب أخرى، وتم تحصيل غرامات بناءً على هذه المخالفات.

وفي مجال متابعة حركة السلع في الأسواق، تم تحرير 811 محضرًا بسبب الغش التجاري، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، والذبح خارج المجزر دون إعلان، ومخالفات بوتاجاز، ونقص وزن الاسطوانات بالمحطات، وأسباب أخرى خاصة بالأسواق وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتم سحب عينات غذائية وغير غذائية من المطاحن والمطاعم وإرسالها للتحليل.