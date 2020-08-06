وزير الأوقاف: جهزنا عدة أطنان من الأغذية لإرسالها إلى لبنان

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة جهزت عدة أطنان من المواد الغذائية لإرسالها إلى لبنان.

وأضاف "جمعة"، في تصريحات له على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة، أن تلك المواد ستنضم إلى باقي المساعدات التي ترغب منظمات المجتمع المدني والجهات المختلفة في إرسالها.

فيما قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه يجري متابعة نقل جثامين الضحايا المصريين الثلاثة للحادث، كما تتابع الوزارة الموقف مع الجالية المصرية في لبنان أولاً بأول.