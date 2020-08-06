رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الأوقاف: جهزنا عدة أطنان من الأغذية لإرسالها إلى لبنان

كتب:

محمد مجدي
05:56 م | الخميس 06 أغسطس 2020
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة جهزت عدة أطنان من المواد الغذائية لإرسالها إلى لبنان.

وأضاف "جمعة"، في تصريحات له على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة، أن تلك المواد ستنضم إلى باقي المساعدات التي ترغب منظمات المجتمع المدني والجهات المختلفة في إرسالها.

فيما قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه يجري متابعة نقل جثامين الضحايا المصريين الثلاثة للحادث، كما تتابع الوزارة الموقف مع الجالية المصرية في لبنان أولاً بأول.

اقرأ المزيد:

مدبولي: سنلبي ما يحتاجه الأشقاء في لبنان

سفير مصر في لبنان: الجسر الجوي يغطي مجالات الإغاثة بصورة شاملة

سفير مصر ببيروت: لبنان بها 40 ألف مواطن مصري

البابا تواضروس يطمئن هاتفيا من البطريرك بشارة الراعي على أوضاع لبنان